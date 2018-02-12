به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی صفایی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که ظهر دوشنبه برگزار شد، بابیان اینکه استان البرز از چهار سال گذشته با اقدامات خوب اطلاعاتی انجامی شده در حوزه اراذل‌واوباش و اقدامات پیش‌دستانه عرصه را برای این افراد تنگ کرده است، اظهار کرد: به این افراد هشدار داده‌شده و در این راستا در تعامل خوبی با دادستانی استان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه اراذل‌واوباش به این نتیجه رسیدند که کرج و در مجموع استان البرز محل جولان اوباش گری نیست، خاطرنشان کرد: در خصوص امنیت مردم باکسی تعارف نخواهیم داشت و خوشبختانه این مهم در البرز مدیریت‌شده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز با تأکید بر اینکه قبل از انجام اقدامات توسط اراذل‌واوباش با اطلاعات خوب قبل از هر تحرکی مانع فعالیت این افراد می‌شویم، گفت: پیرو این اقدامات یک باند اراذل‌واوباش در حوزه شهرستان کرج دستگیر شدند.

صفایی بابیان اینکه این باند شامل چهار مرد و دو زن بوده که اقدام به خفت گیری، شرخری و زورگیری می‌کردند، یادآور شد: سیاست کلی پلیس امنیت بر این است که اراذل پروری صورت نگیرد، پیرو این مهم طرح‌های مختلفی در حوزه اماکن و حوزه امنیتی برگزارشده و در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون تعداد زیادی از اراذل‌واوباش در سطح استان البرز دستگیر شدند که نسبت به سنوات گذشته با کاهش تعداد اراذل مواجه بوده‌ایم.

وی بابیان اینکه در حوزه امنیت اخلاقی دستورات لازم در خصوص کنسرت‌های خیابانی صادرشده است، اظهار کرد: این موضوع یک معضل اجتماعی است که باید از موردبررسی قرار گیرد از طرفی باید به این امر نیز اشاره کرد که سی‌دی‌های نامتعارف از دست‌فروشان معابر جمع‌آوری‌شده‌اند.

صفایی با اشاره به اقدامات در دستور کار پیرامون چهارشنبه پایان سال، خاطرنشان کرد: کنترل صنوفی که اقدام به مواد پیش ساز می‌سازند ازجمله اقداماتی است که در دستور کار قرارگرفته، پیرو این مهم تاکنون عملکرد خوبی انجام‌گرفته است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی البرز بیان کرد: میزان کشفیات مواد محترقه تا به این لحظه ۸۰ هزار عدد بوده همچنین باید به این نکته نیز اذعان داشته که در چهارشنبه پایان سال افرادی که اقدام به شرارت کرده و تخریب‌هایی را در جهت اختلال امنیت مردم به همراه داشته باشند تا پایان ۱۵ فروردین میهمان نیروی انتظامی خواهند بود.