سرنوشت جنگنده اسرائیلی در انتظار متجاوزان به خاک سوریه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه سوریه امروز دوشنبه اعلام کرد هرکسی به فکر تجاوز به خاک سوریه باشد با سرنوشت جنگنده اسرائیلی مواجه خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر اینکه سوریه عزم خود را برای شکست دادن دشمنانش جزم کرده گفت: موفقیت ارتش سوریه در سرنگونی جنگنده اسرائیلی نشان می دهد که سوریه تصمیم گرفته دشمنانش را شکست دهد.

مقداد با تقدیر از حمایت های ایران در برابر تجاوز آمریکا به سوریه گفت که برادری ایرانی ها و سوری ها ابدی است و در فرهنگ و تمدن دو ملت ریشه دارد.

دو روز پیش پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد یک جنگنده اف ۱۶ اسرائیل را که برای تجاوز به خاک سوریه وارد حریم هوایی این کشور شده بود، سرنگون کند.