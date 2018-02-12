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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

معاون وزیر خارجه سوریه تأکید کرد؛

سرنوشت جنگنده اسرائیلی در انتظار متجاوزان به خاک سوریه خواهد بود

سرنوشت جنگنده اسرائیلی در انتظار متجاوزان به خاک سوریه خواهد بود

معاون وزیر خارجه سوریه با تقدیر از حمایت های ایران از سوریه گفت: سرنگونی جنگنده اسرائیلی به وسیله ارتش سوریه نشان می دهد که دمشق عزم خود را برای شکست دادن دشمنان جزم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه سوریه امروز دوشنبه اعلام کرد هرکسی به فکر تجاوز به خاک سوریه باشد با سرنوشت جنگنده اسرائیلی مواجه خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر اینکه سوریه عزم خود را برای شکست دادن دشمنانش جزم کرده گفت: موفقیت ارتش سوریه در سرنگونی جنگنده اسرائیلی نشان می دهد که سوریه تصمیم گرفته دشمنانش را شکست دهد.

مقداد با تقدیر از حمایت های ایران در برابر تجاوز آمریکا به سوریه گفت که برادری ایرانی ها و سوری ها ابدی است و در فرهنگ و تمدن دو ملت ریشه دارد.

دو روز پیش پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد یک جنگنده اف ۱۶ اسرائیل را که برای تجاوز به خاک سوریه وارد حریم هوایی این کشور شده بود، سرنگون کند. 

کد مطلب 4225899

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