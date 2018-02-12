مدیران شورای علمی دهمین جشنواره فارابی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دهمین جشنواره بین المللی فارابی در احکام جداگانه ای، حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را به سمت رئیس دبیرخانه و سید عبدالامیر نبوی عضو هیات علمی این پژوهشکده را در جایگاه دبیر شورای علمی دهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب کرد.

جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت سالانه برگزار می شود و نهمین دوره آن ۲۴ دیماه سال جاری با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران برگزار و از ۴۱ اثر برگزیده تجلیل شد.