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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

در احکام جداگانه وزیر علوم؛

مدیران شورای علمی دهمین جشنواره فارابی منصوب شدند

مدیران شورای علمی دهمین جشنواره فارابی منصوب شدند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه، رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی دهمین جشنواره بین المللی فارابی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دهمین جشنواره بین المللی فارابی در احکام جداگانه ای، حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را به سمت رئیس دبیرخانه و سید عبدالامیر نبوی عضو هیات علمی این پژوهشکده را در جایگاه دبیر شورای علمی دهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب کرد.

جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت سالانه برگزار می شود و نهمین دوره آن ۲۴ دیماه سال جاری با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران برگزار و از ۴۱ اثر برگزیده تجلیل شد.

کد مطلب 4225901
زهرا سیفی

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