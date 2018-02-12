به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در پیامی بیان کرد: سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به حضرت بقیه الله الأعظم «روحی فداه» و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای «دامت برکاته العالیه» و تمامی مردم ایران به ویژه مردم ولایتمدار استان دارالحماسه بوشهر تبریک می گویم.

صمیمانه از حضور حماسی مردم عزیز و گرانقدر سراسر استان بوشهر در تمامی شهرها و روستاها به ویژه نسل جوان تشکر و قدردانی می نمایم. این حضور پرمعنا برگ زرین دیگری بر کتاب تاریخ تابناک این استان افزون کرد.

این حضور تماشایی نشان از بصیرت، ولایتمداری، وفاداری به آرمان ها و ارزش‌های انقلاب و استکبار ستیزی آن مردم عزیز دارد.

این حضور ارزشمند گواهی روشن بر شعور بالای این مردم گرانقدر در تمامی امور به ویژه مسائل حساس و سرنوشت ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد و پاسخی ولایی به هدایت مقام معظم رهبری در این عرصه است.

این راهپیمایی باشکوه دارای پیامی رسا و گویا برای جهانیان به ویژه رئیس جمهور آمریکا است که مردم انقلابی ایران با ایمان و اقتدار و با وحدت در سایه ولایت در مقابل تمامی توطئه های بیگانگان چون کوه ایستاده اند و از نظام خود در برابر انواع تهدیدهای نظامی و غیرنظامی دفاع می کنند و به مسئولان محترم نظام اسلامی تذکری است که این مردم مؤمن و در صحنه، خدمت هر چه تمام‌تر و صادقانه می خواهند و خواستار مبارزه با فساد، تبعیض، بی عدالتی و رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی هستند.

در پایان بار دیگر از حضور باشکوه مردم گرانقدر استان عزیز بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برگزار کنندگان آن به ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های خبری، نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تقدیر می‌کنم و یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گرامی می دارم. از خداوند متعال تعجیل در ظهور حضرت بقیه الله الأعظم و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و برای شما مردم گرانقدر سلامت، موفقیت و بهروزی مسألت می نمایم.