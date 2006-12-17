افزایش 2 برابری استفاده از اینترنت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مطالعه پس از تلویزیون که بیشترین استقبال را از سوی آمریکایی ها داشته است (5/4 ساعت در هر روز)، رادیو و اینترنت در رتبه های بعدی جای گرفته اند.

پیش بینی شده است که در سال 2007، مردم آمریکا حدود 1000 دلار صرف استفاده از رسانه های خبری و اطلاعاتی کنند.

این اطلاعات که از سوی سازمان آمار و نفوس آمریکا منتشر شده است، نشان می دهد مردم این کشور در سال 2007 در هر روز 5/9 ساعت صرف استفاده از رسانه های مختلف خواهند کرد.

در این میان استفاده از اینترنت برای هر آمریکایی در سال 2007، حدود 195 ساعت است که در مقایسه با آمار سال 2000 که 104 ساعت بوده، رشد چشمگیری داشته است.

این آمار نشان می دهد که استفاده از اینترنت در آمریکا تقریبا دو برابر شده است.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، آمار سال 2005 نشان داد که مردم آمریکا به شدت به این فناوری رسانه ای و ارتباطاتی وابسته شده اند به طوری که 97 میلیون از اخبار آنلاین،92 میلیون برای خرید و 91 میلیون نیز برای امور مسافرتی از آن استفاده کردند.