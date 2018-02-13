پوستر «مصایب یک رقصنده پاپتی» رونمایی شد/ زندگی منصور حلاج

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مصائب یک رقصنده پاپتی» نوشته و کارگردانی عباس عبدالله زاده از ۲۵ بهمن ماه در تماشاخانه ارغنون به صحنه می رود. در آستانه اجرای عمومی این نمایش پوستر این اثر رونمایی شده است.

«مصایب یک رقصنده پاپتی» نگاهی مدرن به زندگی منصور حلاج دارد.

علیرضا مهران، الهه پورجمشید، شادی امیری، سحرناز عباس زاده، یاسمن جعفری، حسنا قنبری، یاسمن صفایی، سحر میرزا خانی، ندا اصغرپور، مبینا شیراوژن، لادن عسگری، درسا صانعی، آتنا مهیاری، طناز عباسی بازیگران «مصایب یک رقصنده پاپتی» هستند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: عباس عبدالله زاده، آهنگسازان: افشین غیاثی، وحید احمدی، نوازندگان: وحید احمدی، افشین غیاثی و خورشید معلم، طراح لباس: آیلین بایراک، طراح پوستر و بروشور: استودیو تارنگ، روابط عمومی و تبلیغات: شهرزاد نقاش زاده، دستیار کارگردان: ناصر رحیمی، مدیر صحنه: بهمن کرمی، امیر داوودی، طراح صحنه: عباس عبدالله زاده، اجرای دکور: امیر رئیسیان، عکاسان: مسعود رضا عجمی، فایقه عزیزی، ملیکا ابویی.

«مصایب یک رقصنده پاپتی» از ۲۵ بهمن لغایت ۲۵ اسفند ماه ساعت ۲۱ در عمارت ارغنون به صحنه می رود.