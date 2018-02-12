۵۹۱ واحد خونی به نیازمندان خراسان جنوبی اهدا شد

محمدرضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام الله دهه فجر، ۷۱۵ نفر برای امر اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۵۹۱ نفر موفق به اهدا شده اند.

وی با بیان اینکه همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۱ هزار و ۷۱۱ نفر به مراکز خونگیری استان مراجعه کرده اند، افزود: از این تعداد ۸۶ نفر موفق به اهدای پلاکت خون شده اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از این تعداد ۱۷ هزار و ۴۹۵ نفر موفق به امر اهدای خون شده اند.

وی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۳۲۵ نفر از اهداکنندگان آقا و هزار و ۱۷۰ نفر بانوان بوده اند، افزود: رنج اهدای خون بانوان طی این مدت ۶.۶ درصد بوده است.

عاملی بیان کرد: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۷۹۹ نفر اهدا کننده مستمر خون با رنج اهدای ۶۱.۷ درصد داشته ایم.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال جاری بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در ایام زمستانی و روزهای پایانی سال نیز همچون گذشته ما را در امر اهدای خون یاری کنند.