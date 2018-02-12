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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد؛

تایید چهارمین کانون آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در استان کرمانشاه

تایید چهارمین کانون آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از تایید چهارمین کانون آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در استان خبر داد.

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۳ کانون آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان که اخیر در شهرستان دالاهو تایید شد گفت: یک کانون دیگر از این بیماری در یکی از روستاهای شهرستان دالاهوشناسایی و تایید شد.

وی افزود: با شناسایی و تایید این کانون، تعداد کانون های آلوده به بیماری انفولانزای فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه به ۴ کانون رسیده است.

این مسئول، بی توجهی به نکات بهداشتی و خرید از فروشندگان غیرمجاز و دوره گرد را علت شیوع این بیماری در شهرستان دالاهو عنوان کرد.

وی از معدوم کردن بیش از یک هزار قطعه طیور در ۴ کانون مذکور خبر داد و گفت: همه کانون های ذکر شده در نقاط روستایی شهرستان دالاهو بوده است.

پرور تاکید کرد: تاکنون شیوع این بیماری در مراکز صنعتی گزارش نشده است.

وی خواستار رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه ای شد و گفت: مراقبت و پایش علیه این بیماری با شدت بیشتری نسبت به قبل در حال انجام است و اکیپ های دامپزشکی به مناطق مختلف استان اعزام می شوند تا اقدامات پیشگیرانه به عمل آید.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه در پایان گفت: مردم هر گونه تلفات را از با شماره ۱۵۱۲ و یا شماره پیامک ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ در میان بگذارند.

کد مطلب 4225944

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