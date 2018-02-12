سالن قدیمی کشتی پایتخت مرمت و بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن زنده یاد توفیق جهانبخت پس از بازسازی و مرمت، صبح امروز و با حضور جمعی از پیشکسوتان و دبیر فدراسیون کشتی بازگشایی شد.

در مراسم بازگشایی سالن توفیق جمعی از پیشکسوتان از جمله محمدعلی صنعتکاران دارنده مدال طلا و نقره جهان و برنز المپیک و رئیس اسبق فدراسیون، ابراهیم جوادی دارنده مدال های طلای جهان و برنز المپیک، پرویز سیروس پور رئیس اسبق فدراسیون، عسکری محمدیان دارنده مدال های نقره جهان و المپیک، پرویز عرب دبیر اسبق فدراسیون به همراه رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی حضور داشتند.

سالن زنده یاد توفیق جهانبخت یکی از قدیمی ترین سالن های کشتی تهران محسوب می شود که در گذشته محل تمرین تیم های ملی کشتی بوده است.

گویا قرار است کمیته‌های پیشکسوتان، کشتی‌های سنتی و کمیته‌ استعدادیابی از فدراسیون کشتی‌ به این مکان انتقال یابند. ساختمان اداری سالن توفیق جهانبخت نیز به طور کامل مورد بازسازی قرار گرفته و آماده بهره‌برداری است.

این سالن هم اکنون زیر نظر فدراسیون کشتی و با مدیریت علی رفوگر، محل تمرین تیم های ملی کشتی سنتی آقایان، تیم ملی بانوان و پیشکسوتان است.