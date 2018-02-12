اولین محموله خوراک آماده طیور صنعتی از قزوین به خارج صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان بهمن نقیبی در این باره گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نخستین صادرات محصول خوراک آماده پلت طیور صنعتی از شهرستان تاکستان به خارج صادر شد.

وی افزود: این محموله توسط یکی از مجتمع های تولیدی با نظارت دامپزشکی استان به کشورهای همسایه صادر شده است.

نقیبی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده تولیدات خوراک دام در استان قزوین با رعایت اصول GMP توانایی رقابت با محصولات مشابه اروپایی را دارد.