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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین:

اولین محموله خوراک آماده طیور صنعتی از قزوین به خارج صادر شد

اولین محموله خوراک آماده طیور صنعتی از قزوین به خارج صادر شد

قزوین- مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی اولین محموله خوراک آماده طیور صنعتی از قزوین به کشورهای همسایه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان بهمن نقیبی در این باره گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نخستین صادرات محصول خوراک آماده پلت طیور صنعتی از شهرستان تاکستان به خارج صادر شد.

وی افزود: این محموله توسط یکی از مجتمع های تولیدی با نظارت دامپزشکی استان به کشورهای همسایه صادر شده است.

نقیبی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده تولیدات خوراک دام در استان قزوین با رعایت اصول GMP توانایی رقابت با محصولات مشابه اروپایی را دارد.

کد مطلب 4225960

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