فرانسه خواهان مشارکت در بازسازی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در بغداد با ابراهیم الجعفری همتای عراقی اش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط میان دو کشور و راههای توسعه آن مورد رایزنی قرار گرفت و بر اهمیت مشارکت فرانسه در بازسازی زیر ساخت شهرهای عراق تاکید شد.

همچنین در این دیدار تحولات منطقه ای و بین المللی و تلاش ها انجام شده در زمینه کاهش تنش و بحرانهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

الجعفری در این دیدار گفت: عراق دستاوردهای بزرگی در جنگ ضد تروریسم به دست آورده است و امروز تلاش های خود را برای بازسازی شهرهای عراق ادامه می دهد. دولت عراق به تلاش های خود برای بازگشت خانواده های آواره به مناطق مسکونی شان و فراهم آوردن شرایط لازم برای آنها ادامه می دهد. ما بر حمایت موثر جامعه بین المللی از ملت عراق تاکید داریم.

از سوی دیگر لودریان نیز بیان کرد: به بغداد آمده ام تا بر ادامه حمایت از ملت عراق در همه زمینه ها تاکید و تمایل پاریس برای مشارکت در بازسازی عراق را اعلام کنیم.

وزیر خارجه فرانسه از آمادگی کشورش برای تکمیل توافق همکاری قبلی در راستای گشودن چشم انداز جدید تقویت همکاری دوجانبه خبر داد و بر پایبندی به پروژه احداث دانشگاه موصل تاکید کرد.

شایان ذکر است که لودریان صبح امروز دوشنبه وارد بغداد شده است.