اساسنامه کمیته پارالمپیک یکسال در کشوی دولت/ پول معلولین قطع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، به خاطر قانون انتزاع و ابلاغ آن کمیته ملی پارالمپیک امسال را خیلی متفاوت از سال های گذشته آغاز کرد چرا که بر خلاف همیشه صاحب بودجه ای مستقل از کمیته ملی المپیک بود و آن را به صورت مستقیم از خزانه دولت دریافت می کرد.

۲۳ میلیارد تومان بودجه‌ای بود که در قانون و برای سال جاری کمیته ملی پارالمپیک در نظرگرفته شده بود اگرچه در ابلاغ صورت گرفته این رقم به ۲۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. آنچه اهمیت داشت اینکه کمیته ملی پارالمپیک از ابتدای سال جاری بودجه خود را به صورت ماهیانه و منظم دریافت می کرد. این مسئله برای مسئولان کمیته ملی پارالمپیک که اولین سال استقلال مالی خود را تجربه می کردند، بسیار رضایت بخش بود تا آنجا که در گفتگوهای متعدد نیز به آن اشاره کردند اما دقیقا از آبان ماه شرایط تغییر کرد طوریکه این روزها مجموعه پارالمپیک به خاطر محدودیت های مالی با مشکلات زیادی مواجه شده است.

در واقع آبان آخرین ماهی بود که کمیته ملی پارالمپیک بودجه خود را دریافت کرد. بعد از آن به دلیل آنچه از سوی دیوان محاسبات، عدم تصویب اساسنامه اعلام کرده است، تخصیص بودجه این کمیته قطع شد و تا به امروز هم با به رغم پیگیری های صورت گرفته، انجام دوباره آن هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، در قانون انتزاع که مهرماه سال ابلاغ شد، تاکید شده بود که «کمیته ملی پارالمپیک باید حداکثر ظرف مدت زمان سه ماه اساسنامه خود را تهیه و به تصویب برساند». تهیه این اساسنامه بلافاصله پس از ابلاغ قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت اما هنوز مراحل تصویب آن به سرانجامی نرسیده است.

بررسی، اصلاح و تهیه اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در این مجموعه، توسط تیمی مشترک از نمایندگان پارالمپیک و وزارت ورزش انجام شد و سپس در اختیار وزارت ورزش قرار گرفت تا از سوی این وزارتخانه برای تصویب و ابلاغ نهایی در اختیار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و همکاران وی در هیات دولت قرار بگیرد. پروسه بررسی اساسنامه اصلاحی کمیته ملی پارالمپیک در وزارت ورزش چند هفته طول کشید و در نهایت این اساسنامه بهمن ماه سال گذشته برای هیات دولت ارسال شد.

از آن زمان تاکنون بررسی اساسنامه جدید کمیته ملی پارالمپیک در هیات دولت هنوز به سرانجام نرسیده و این در حالی است که طبق آنچه قانون انتزاع به آن تاکید داشت، اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک باید ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون - ۲۸ مهرماه سال ۹۵ - تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و بررسی آن در دولت به پایان رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است. همین موضوع هم توقف در تخصیص بودجه این کمیته را موجب شده است. این کمیته به خاطر بودجه مربوط به ماه های آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده و به خاطر همین مسئله تا به امروز برگزاری بسیاری از اردوهای تیم های ملی جانبازان و معلولان در راستای آماده سازی حضور در میادین مهم پیش رو و از جمله بازی های پاراآسیایی اندونزی لغو شده است. علاوه بر این ورزشکاران و مربیان شان حقوق خود را طی این مدت دریافت نکرده اند.

حال اینکه این ورزشکاران طی سال های گذشته یکی از ارکان اصلی در موفقیت ورزش ایران و کسب مدال در میادین مختلف بوده اند. بسیاری از ورزشکاران جانباز و معلول ایران در رشته های خود جزو مدعیان جهان هستند و اتفاقا مدال این سطح از رقابت ها را هم در اختیار داشته و مدعی کسب دوباره آن هستند. در رویدادهای مهمی مانند بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک هم ورزشکاران ایران در بسیاری از رشته ها بی رقیب هستند اما با توجه به مشکلات مالی ایجاد شده که روند آماده سازی آنها را تحت الشعاع قرارداده، نباید انتظار دوباره ای برای تکرار مدال ها و موفقیت ها داشت مگر اینکه تا دیرتر از این نشده، اقدامی برای پرداخت هر سریع تر بخش باقی مانده بودجه این کمیته صورت بگیرد.

به هر حال ۴۰ روز به پایان سال مانده و هنوز بیش از نیمی از بودجه ابلاغی کمیته ملی پارالمپیک پرداخت نشده است. این کمیته تا آبان ماه ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از بودجه ابلاغی خود (۲۱ میلیارد تومان) را دریافت کرد اما توقف روند تخصیص، مشکلات مالی این کمیته را موجب شده در حالیکه ورزشکاران جانباز و معلول دوران آماده سازی برای حضور در بازی های پاراآسیایی را پشت سر می گذارند.