مزیت های هویتی جامعه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح دوشنبه در هشتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده خراسان رضوی اظهار کرد:امروز بحران هویت موضوعی جدی به شمار می رود که خوشبختانه ما در کشورمان مزیت های خوبی برای هویت داریم که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هویت خانوادگی در کشور ما موضوع مهمی است که با وجود همه هجمه هایی که به نهاد خانواده وارد شده اما جامعه ما شرایط بهتری نسبت به دیگرکشورها در این حوزه دارد.

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه هویت علمی نیز ما پیشرفت های خوبی داشته ایم به صورتی که امروز از نظر تولید مقالات علمی در رتبه ۱۷ دنیا قرار داریم.

حسینی بیان کرد: توجه مردم به موضوعات دینی و مذهبی از جمله دیگر مزیت های هویتی کشور است به صورتی که ایران جزو کشورهای مذهبی در دنیا به شمار می رود.

وی دهه فجر و مناسبت های دیگر رافرصتی برای بیان دست آوردهای نظام و ایجاد هویت در مردم دانست و گفت: بدانگاری و کم انگاری پیرامون دستاوردهای انقلاب موجب نوعی منفی نگری در مردم شده است که باید اصلاح شود. در دهه فجر و طول سال باید به بیان صحیح و درستی از دستاوردهای انقلاب بپردازیم.

معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات امروز جامعه ماگسست نسلی به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

حسینی افزود: باید زمینه ارتباط بیشتر و نزدیکتر خانواده ها و فرزندانشان فراهم شود و می توان در این راستا برای مقابله با گسست نسلی اجتماعات کوچک را گسترش داد.