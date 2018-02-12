به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تفاهم صورت گرفته میان مرکز ملی فضای مجازی با شورای عالی هماهنگی نهادهای عالی حوزوی کشور، مقرر شد درجهت توسعه سواد فضای مجازی و توسعه امر سرگرمی و ترویج دین و مذهب از طریق نرم افزارهای فضای مجازی، کمیسیون مشترکی تشکیل شود.

این تفاهم در پی دیدار ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور صورت گرفته است.

در این راستا مقرر شد با توجه به تاثیر زیاد فضای مجازی در تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم، مدیریت وساماندهی در این فضا مورد توجه قرار گیرد و از مزایای فضای مجازی در زمینه ترویج فضائل اخلاقی و تبلیغ دین و پیشرفت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.

براین اساس دو طرف بر لزوم تشکیل جلسه مشترک مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی نهادهای عالی حوزوی تاکید کرد و مقرر شد کمیسیون مشترکی در جهت توسعه سواد فضای مجازی، توسعه امر سرگرمی و ترویج دین و مذهب از طریق نرم افزارهای فضای مجازی تشکیل شود. درهمین حال برای دیگر حوزه هایی که باید کارهای مشترکی صورت پذیرد، توافق انجام شود.

در این توافق مقرر شد، مرکز ملی فضای مجازی در مورد فعالیت ها و سرفصل های درسی مورد نیاز جهت آشنایی طلاب با فضای مجازی نیز همکاری کند. همچنین مقرر شد در موضوعاتی که جنبه نظری دارد و نیز تعیین مبانی نظری، حوزه های علمیه به کمک مرکز ملی فضای مجازی بیاید.