سرنگونی جنگنده صهیونیستی ضربه بزرگی به نیروی هوایی این رژیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ابو عبیده» سخنگوی گردان های عزالدین القسام شاخه نظامی حماس به سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی در سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سرنگونی جنگنده اسرائیلی رخدادی مهم و بی‌سابقه پس ازسال‌ها عربده‌کشی دشمن است.

این مقام نظامی فلسطینی افزود: این حادثه، ضربه بزرگی به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بود.

گفتنی است، اخیرا پدافند هوایی سوریه یک فروند جنگنده اف ۱۶ رژیم صهیونیستی را که به حریم هوایی این کشور تجاوز کرده بود، سرنگون کرد.