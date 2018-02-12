بازداشت ۶۶ افسر گارد ریاست جمهوری یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دست کم ۶۶ تن از افسران گارد ریاست جمهوری یمن بازداشت شده اند. بر اساس این خبر این افسران نظامی یمنی از صنعاء راهی عدن شده بودند که در شهر الضالع به وسیله نیروهای امنیتی یمنی بازداشت شده اند.

«اکرم القداحی» فعال یمنی وابسته به جریان های جنوبی این کشور با انتشار تصاویر کارت های شناسایی این افسران در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که این نیروها وابسته به «طارق العفاش» برادر زاده «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن بوده اند که می خواستند وارد عدن شوند و به وسیله اداره امنیتی شهر الضالع بازداشت شده اند.

از سوی دیگر گزارش های رسانه ای در یمن حاکی است که شورای انتقالی یمن وابسته به جریان های جنوبی و مورد حمایت امارات، این افسرها را بعد از بازداشت آزاد و وارد عدن کرده اند. هنوز دلیل بازداشت و آزادی این افراد مشخص نشده است.

جریان های جنوبی یمن تحت حمایت امارات اخیرا تحرکات خود در عدن را افزایش داده اند این نیروها اخیرا اعلام کرده اند خواستار سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان هستند.