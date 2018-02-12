عملیات ساخت ۶ آموزشگاه برکت در آران و بیدگل آغاز شد

محمد معدندار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شش آموزشگاه در دو شهر سفید شهر و نوش آباد و روستاهای یزدل، محمد آباد و کاغذی (دو مدرسه) احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه کار دریافت مجوز ساخت و شروع عملیات برخی از مدارس آغاز شده است، تصریح کرد: قرار است این مدارس تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری برسد.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تاکید کرد: تاکنون چهار مدرسه برکت در بخش کویرات و شهر آران و بیدگل ساخته و به بهره برداری رسیده است که خود گامی در جهت توسعه فضاهای آموزشی و جبران کمبود فضاست.

وی توسط بنیاد برکت در مناطق محروم را گامی در جهت توسعه زیرساخت های پیشرفت کشور دانست و گفت: این اقدام می تواند توسعه همه جانبه سواد را حتی در مناطق محروم کشور داشته باشد.

معدندار در ادامه با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش آران و بیدگل برای توسعه فضاهای آموزشی و استاندارد سازی فضاهای موجود اظهار داشت: در اسفندماه سالجاری سه طرح بزرگ عمرانی آموزش با اعتباری حدود ۵۵ میلیارد ریال با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در آران و بیدگل افتتاح می شود.

گفتنی است ۱۹ هزار دانش آموز آران و بیدگلی در ۱۲۰ واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند.