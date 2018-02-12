بارش شدید باران در گیلان/دمای هوا ۳ تا۱۸ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نفود سامانه سرد و بارشی از فردا در گیلان سبب بارش شدید باران و کاهش ۳ تا ۱۸ درجه ای دمای هوا در مناطق جلگه ای و کوهستانی این استان می شود.

براساس پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه ها در این مدت دور از انتظار نیست.

وزش شدید باد با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت نیز یکی دیگر از پدیده های این شرایط جوی در گیلان است.

ارتفاع موج در دریای خزر امروز ۲۰ تا ۷۰ سانتی متر بوده که برای فعالیت های دریانوردی بویژه صید مناسب و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ارتفاع موج به ۴۰ سانتی متر تا ۲ متر ۵۰ سانتی متر می رسد که برای فعالیت دریانوردی به ویژه صید نامناسب است.

این سامانه تا عصر چهارشنبه در گیلان فعال است همچنین در مناطق کوهستانی احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

براساس هشدارهای هواشناسی گیلان شهروندان از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی خودداری کرده و پیش از سفر نیز از همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم، آذوقه و سامانه گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.