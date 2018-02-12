به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صحاف، دبیر سومین جایزه کتاب های موضوعی مرآت گفت: دوره اول این جایزه با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و دوره دوم با موضوع مردم سالاری دینی برگزار شده بود. امسال هم با موضوع انقلاب اسلامی با سه زیرشاخه دستاوردهای انقلاب اسلامی و معارف انقلاب اسلامی و تاریخ تحلیلی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: ما قریب به دو هزار عنوان کتاب را شناسایی کردیم که از طریق فراخوان و شناسایی و بررسی های ما دریافت گردید و برای انتخاب آثار ملاک های گزینشی داشتیم. آثار با موضوع انقلاب اسلامی در بازه زمانی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ بوده است که غالب آنها با محور انقلاب اسلامی و به زبان فارسی بودند.

صحاف اضافه کرد: از دیگر مولفه های پذیرش آثار، داخلی بودن نویسندگان آثار بود. بر این اساس ارزیابی آثار انجام شد و بالطبع با گذشتن از فیلترهای مختلف تعداد آثار کمتر شدند.

وی با اشاره به آثار رسیده به این دوره از جایزه کتاب مرآت بیان کرد: از مجموع دو هزار عنوان کتاب به ۱۳۴ عنوان رسیدیم و از این تعداد در سه زیرشاخه که گفته شد، آثاری را شناسایی کردیم که هم شایسته تقدیر و هم شایسته دریافت جایزه هستند. ضمن اینکه علاوه بر کتاب، پرکارترین ناشر هم در موضوعات مدنظر و همچنین بهترین نویسنده هم معرفی می شود.

صحاف تصریح کرد: امسال در سه زیرشاخه دستاوردهای انقلاب اسلامی و معارف انقلاب اسلامی و تاریخ تحلیلی انقلاب اسلامی سه نویسنده و پرکارترین ناشر معرفی می شوند.

دبیر سومین جایزه و نمایشگاه کتاب مرآت اضافه کرد: امسال خروجی ۱۳۴ عنوان کتاب در قالب کتاب نامه ای منتشر می شود. در دو سال قبل هم چنین کاری انجام شد و فایل آن هم در سایت قرار داده شده است.

وی با اشاره به رونمایی از سایت مرآت گفت: سایت مرآت به نشانی Meraatbook.ir به زودی به بهره برداری می رسد که در آن همه محتوای سه دوره جایزه با دسته بندی مشخص در دسترس عموم قرار می گیرد.

صحاف تصریح کرد: این روند شناسایی کتاب را آن قدر ادامه می دهیم تا بهترین آثار با موضوعات مورد نیاز کشور به مخاطبان معرفی شوند و نقاط خلا هم شناسایی شوند تا بیشتر درباره آن موضوعات کتاب تولید گردد.

وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه جایزه مرآت به زودی برگزار می شود و زمان و مکان آن در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

نمایشگاه و جایزه کتاب‌های موضوعی مرآت در راستای عمل به فرمایشات و مطالبات رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به جهت تعمیق و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی از طریق بررسی محتوایی کتاب‏‌های موضوعی تاسیس شده است.