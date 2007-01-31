۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۷

وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

معرفی برگزیدگان جشنواره خوارزمی به بنیاد ملی نخبگان / محدودیت در پذیرش بدون کنکور برگزیدگان خوارزمی در دانشگاه های برتر

وزیر علوم درباره حمایت های وزارت علوم از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی گفت : معاون اول رئیس جمهور از وزارت علوم خواسته است که این امر شامل دو بخش شود. بخش اول حمایت های مادی و معنوی از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی و معرفی آنها به بنیاد ملی نخبگان و بخش دوم تسهیلات وزارت علوم برای ورود دانش آموزان برگزیده جشنواره جوان خوارزمی به دانشگاه. وزارت علوم هر دو بخش را جدی خواهد گرفت.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد : وزارت علوم قول می دهد در هر دو زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. بخصوص در بخش ورود به دانشگاه فعالیت های وسیع تری انجام دهد تا موجب رضایت این دانش آموزان فراهم شود.

زاهدی در خصوص محدودیت هایی که برای ورود دانش آموزان برگزیده جشنواره های خوارزمی به دانشگاه های مطرح وجود دارد، گفت : دانشگاه های برتر در رشته های مختلف محدودیت هایی دارند و تقاضای دانش آموزان نیز زیاد است و اگر یک مقدار تقاضای افراد برای ورود به این دانشگاه ها کم شود، ورود به دانشگاه های برتر نیز تسهیل می شود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون بیشتر دانشگاه های کشور در بحث های تحقیقاتی خوب عمل می کنند. نمونه های آن نیز موفقیت های علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان یک دانشگاه نوپا در زمینه سلول های بنیادی، دانشگاه کرمانشاه و همدان در بحث شیمی و دانشگاه کرمان در بحث ریاضی است. این طور نیست که بگوییم چون این دانشگاه ها دور از تهران هستند دانشگاه های خوبی نیستند.

