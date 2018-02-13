اسماعیل عبادی: شانس ایران برای مدال تیمی بیشتر از انفرادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیروکمان داخل سالن قهرمانی جهان از پنجشنبه به میزبانی آمریکا و در یانکتون آغاز می شود. برای حضور در این رقابت ها تیم ملی تیرو کمان ایران بامداد امروز سه شنبه با ۹ کماندار در دو بخش ریکرو و کامپوند عازم آمریکا شد. اسماعیل عبادی یکی از کمانداران اعزامی به این رقابت هاست که در دوره پیشین این رقابت ها (۲۰۱۶ ترکیه) نیز حضور داشت.

عبادی که طلای بازی های آسیایی اینچئون را در کارنامه دارد در ترکیه نتوانست عنوان قابل توجهی کسب کند. وی امیدوار است در آمریکا بتواند عملکرد خوب همراه با نتیجه گیری داشته باشد اما در عین حال تاکید دارد که شانس ایران برای کسب مدال در بخش تیمی به مراتب بیشتر از بخش انفرادی است.

اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی خود و هم تیمی هایش برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: تیم ملی تیر و کمان بیش از دو هفته در امیدیه پیگیر تمریناتش بود، اردوی خوبی را در امیدیه برگزار کردیم، رکوردهایی که من و دیگر کمانداران در جریان این اردو ثبت کردیم، قابل قبول بودند. بعد از آن هم در قالب اردوهای دیگر پیگیر تمریناتمان بودیم تا بتوانیم با آمادگی نسبی در مسابقات شرکت کنیم.

این کماندار ملی پوش که مدال مسابقات جهانی لهستان را در اختیار دارد، یادآور شد: البته مسابقات لهستان خارج از سالن بود، شرایط مسابقات تیر و کمان خارج از سالن نیز با مسابقات تیر و کمان داخل سالن خیلی متفاوت است. بیشتر تمرینات ما خارج از سالن برگزار می شود و بیشتر مدال های تیر و کمان هم در رقابت های خارج سالن کسب شده است. در کل تجربه خیلی زیادی از مسابقات داخل سالن نداریم. حدود سه سال از آغاز فعالیت های کمانداران ایران در رقابت های داخل سالن می گذرد.

عبادی با اشاره به حضور کشورهای مدعی در مسابقات تیر و کمان داخل سالن قهرمانی جهان گفت: علاوه بر آمریکا که خود از مدعیان است، کشورهایی مانند هلند، دانمارک و فرانسه نیز در این رقابتها نماینده دارند. البته حضور در مسابقات قهرمانی جهان محدودیت هایی دارد طوری که از هر کشور و در هر بخش ریکرو و کامپوند فقط سه نماینده اجازه حضور پیدا می کند بنابراین این مسابقات نسبت به رقابت های کاپ و آزاد داخل سالن با تعداد شرکت کننده کمتری برگزار می شود اما همین تعداد نیز جزء بهترین ها هستند.

کماندار کشورمان با تأکید بر اینکه نتیجه گیری و کسب مدال در مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان اصلا قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد: در کل شرایط رقابت در رشته ای مانند تیر و کمان به گونه ای است که خیلی نمی توان برای آن پیش بینی درستی داشت. همه تلاش می کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند و قطعاً تلاش من و هم تیمی هایم هم بر این اصل است.

وی ادامه داد: من و هم تیمی هایم در اردو آمادگی خوبی داشتیم و سعی می کنیم با این آمادگی در رقابت های آمریکا هم شرکت کنیم. همه کمانداران از همه کشورها برای کسب مدال می آیند و قطعاً من هم چنین هدفی دارم اما کسب مدال در چنین رویدادی خیلی سخت است.

اسماعیل عبادی در پاسخ به این پرسش که «در دوره پیشین مسابقات قهرمانی جهان، امید طاهری صاحب مدال برنز کامپوند شد و همین نشان می دهد کمانداران ایران توانایی کسب مدال در این سطح از مسابقات را هم دارند، پس کسب مدال در آمریکا نباید غیرممکن باشد»؟ گفت: بله؛ غیر ممکن نیست اما هیچ چیز هم قابل پیش بینی نیست. با توجه به رکوردهایی که در جریان اردوها داشتیم، تیم یک دستی داریم. اما اینکه چه نتیجه ای بگیریم تا حد زیادی به شرایط دیگر کشورها و تیم های شرکت کننده هم بستگی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کل در بخش تیمی مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان خیلی بیشتر از بخش انفرادی شانس کسب مدال داریم.