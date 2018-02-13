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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۵

برای نمایش سه بعدی چهره؛

نمایشگر دیواری خارق العاده را ببینید

نمایشگر دیواری خارق العاده را ببینید

یک طراح لندنی نمایشگر دیواری ساخته که صورت افراد را به طور برجسته و سه بعدی نمایش می دهد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی نمایشگری ساخته شده که صورت افراد به طور برجسته در آن نشان داده می شود. این نمایشگر جنبشی دارای برجستگی هایی است و می تواند به شکل صورت افراد مختلف دربیاید.

نمایشگر مذکور درحقیقت نوعی ابزار مکانیکی است که پوسته ای از جنس لاستیک دارد. برای نمایش تصویر در آن، نخست در یک اتاقک تصاویر مختلفی از فرد گرفته می شود. سپس ۱۱ هزار محرک تصویری سه بعدی و ۳۵۰۰ برابر بزرگتر از آن می سازند. در هر محرک یک حباب نور وجود دارد که یک پیکسل از این نمایشگر به حساب می آید.

آصف خان طراح لندنی این نمایشگر را طراحی کرده است.

کد مطلب 4226109
شیوا سعیدی

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