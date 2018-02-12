لزوم استقرار دستگاه های خدمات رسان در مناطق کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز که صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه در این قبیل از جلسات بایستی آسیب شناسی دقیق صورت گیرد، اظهار کرد: احصا نقاط ضعف و قدرت استان در مواجه با بحران های مختلف الزامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه لزوم استقرار دستگاه های امدادی و خدماتی در مناطق مختلف را ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: زمانی که از بحران و مدیریت بحران صحبت می شود بایستی تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ شود تا مشکلات ناشی از این امر به حداقل ترین سطح ممکن خود برسد.

فرماندار شهرستان کرج با اشاره به مشکلات مسکن مهر ماهدشت و لزوم رسیدگی به این مسائل در اولین فرصت، خاطرنشان کرد: رسیدگی به مناطق حساس نظیر مناطقی که بیمارستان ها را در خود جای داده حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شفقی همچنین به مشکلات به وجود آمده در خصوص مترو پیرو بارش شدید برف در استان البرز اشاره کرد و گفت: امیدوارم پیش از بارش برف در استان تمهیدات لازم بیش از پیش برای مقابله با بحران اندیشیده شود.

همچنین در ادامه داریوش بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به مشکلات ترددی به وجود آمده برای جامعه جانبازان و معلولان در راستای بارش برف اخیر، گفت: مردم همواره در صحنه بوده و در همه شرایط باید قدردان شهروندان باشیم.