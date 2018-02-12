فعالیت۲۲ گروه همیار زنان سرپرست خانوار بهزیستی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان، محمد محمدی افزود: گروههای همیار گروهی با فعالیت دو سویه، متقابل و افقی هستند که با تواناییهای کم و بیش یکسان تلاش میکنند تواناییهای یکدیگر را تکمیل نموده یا کمبودهای خود را جبران نمایند.
وی اظهار نمود: حمایتهای مادی و معنوی از زنان سرپرست خانوار و اشتغالزایی پایدار از مهمترین اهداف بهزیستی به شمار میرود از این رو طرح گروههای همیار بهزیستی استان همگام با سایر استانهای کشور جهت راهاندازی فعالیتهای تولیدی تشکیل و به مرحله اجرا درآمده است.
محمدی با بیان اینکه ۲۲ گروه همیار تحت پوشش بهزیستی در سطح استان فعال هستند گفت: از ابتدای سال ۱۳۷۹ گروههای همیار در بهزیستی تشکیل شده و در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ نفر از زنان و دختران سرپرست خانوار مشغول فعالیت هستند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان تشکیل گروههای همیار را عمدهترین راهکار توانمند سازی زنان سرپرست خانوار عنوان نمود و تصریح کرد: هر کدام از گروههای همیار، متشکل از ۵ الی ۷ نفر از زنان و دختران سرپرست خانوار هستند که در زمینههای مختلف به فعالیت و تولید میپردازند.
محمدی شناسایی زنان سرپرست خانوار توانمند، علاقه مند وفعال درزمینه کسب وکار، تشکیل جلسه ودعوت از زنان ودختران خود سرپرست تحت پوشش، دریافت فرمهای مربوطه ثبت شرکت تعاونی از اداره، انتخاب نام شرکت و اعلام به اداره ثبت و تعاون، دریافت مجوز تأسیس و اساسنامه گروه و شروع به فعالیت گروه و رسمیت شناختن را از نحوه تشکیل گروههای همیار برشمرد و افزود: برای هر گروه همیار اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال توسط بهزیستی هزینه میگردد.
وی فراهم نمودن زمینههای مشارکت خدمتگیرندگان در حل مسائل اجتماعی اقتصادی مربوط به خود، تغییر نگرش جامعه هدف و منافع حاصل از خدمات، شناساندن استعداد قابلیتهای فردی و جمعی جامعه هدف و فراهم آوردن و تبدیل تواناییهای بالقوه فرد به بالفعل، تلاش در جهت افزایش اعتماد به نفس و قدرت تصمیمگیری خدمتگیرندگان در حل مشکلات و فراهم نمودن زمینههای رشد استعدادها و مساعدت جهت ارتقاء دانش و آگاهی خانواده را از دیگر اهداف اساسی تشکیل و گسترش گروهای همیار عنوان نمود.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به افتتاح دو گروه همیار مینا کاری و ملیله کاری با اشتغال ۱۱ نفر در شهرستان زنجان افزود: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موجب بهبود زندگی آنها میشود.
محمدی گفت: در حال حاضر ۳ گروه همیار در شهرستان ابهر، ۶ گروه در شهرستان خدابنده، ۴ گروه در شهرستان خرمدره و پنج گروه در شهرستان زنجان تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان زنجان فعالیت مینمایند.
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