بهزیستی در نگهداری دختران فراری احساس مسئولیت نمی کند

ربابه قادری ، سرپرست مجتمع قضائی اطفال در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم نگهداری دختران فراری در مراکز بهزیستی انتقاد کرد و گفت: مسئولان سازمان بهزیستی عنوان می کند که مشکلی برای نگهداری دختران فراری نداریم اما بررسی ها نشان می دهد که بهزیستی در انجام وظیفه خود احساس مسئولیت نمی کند.

وی تصریح کرد: مسئولان بهزیستی عنوان می کنند این دختران از مراکز بهزیستی فرار کرده اند اما مشخص است که این امر نشات گرفته از عدم نظارت قوی بر این مراکز است.

قادری گفت: بارها به مراکز بهزیستی اعلام کرده ایم در صورت فرار دختران موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع مجتمع قضائی اطفال برسانند اما این مراکز از اعلام موضوع خودداری می کنند چرا که مشخص است بی توجهی و عدم دقت آنان باعث فرار دختران شده است.

سرپرست مجتمع قضائی اطفال در ارتباط با آمار دختران فراری گفت: هنوز آمار دقیق دختران فراری مشخص نشده اما به نظر می رسد تفاوتی با سال های گذشته نداشته باشد.