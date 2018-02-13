سهم بودجه آموزش عالی از کل بودجه/ به افزایش ۳۰درصدی نیاز داریم

حسین عسکریان ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه آموزش عالی در سال ۹۷ گفت: در فرایند بودجه، نامه های متعددی به سازمان برنامه و بودجه نوشته شده و مقدار بودجه مورد نیاز وزارت علوم اعلام شد.

وی ادامه داد: ولی اینکه کمیسیون تلفیق و یا بخش های دیگر همه نیازها را پوشش نداده اند، این موضوع یک مساله دیگر است

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: سهم بودجه آموزش عالی در سال ۹۷، از کل بودجه کشور، ۲.۶۳ درصد است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۳.۲۸ درصد رشد داشته است.

وی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه برای رشد بودجه وزارت علوم افزود: با اینکه بودجه آموزش عالی نسبت به رشد بودجه کشوری، رشد خوبی داشته، اما نیاز حداقلی ما برای اینکه پژوهش را نیز پوشش دهیم، رشد ۳۰ درصدی است.

وی درباره مصوبه دولت درخصوص محدودیت های افزایش حقوق و پاداش پایان خدمت اساتید ادامه داد: مصوبه دولت این نبوده که حقوق اساتید افزایشی بالای ۵ میلیون تومان نداشته باشد و برای پاداش پایان خدمت اساتید نیز، محدودیت ۷ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته نشده بود.

وی ادامه داد: این محدودیت ها در مصوبات کمیسیون تلفیق دیده شده و انتظار ما این است که نمایندگان در خصوص مصوبات اخیر کمیسیون که باعث عدم افزایش حقوق و محدود کردن پاداش بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها می شود، به لایحه دولت بازگردند تا آرامش بیشتری در دانشگاه ها حکم فرما شود.