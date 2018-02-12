تبلیغ رویداد «همدان ۲۰۱۸» فرااستانی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر دوشنبه در جلسه هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان که با حضور اعضا برگزار شد پس از طرح مسائل از سوی اعضا، گفت: از اقدامات روابط عمومی های استان و رسانه ها در دهه فجر و اطلاع رسانی عملکرد دستگاه های اجرایی قدردانی می‌کنم.

وی با تاکید براینکه باید جایگاه روابط عمومی ها با انسجام داخلی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، گفت: روابط عمومی ها مشکلاتی دارند اما می توان با اقداماتی این جایگاه را ارتقاء داد.

ربانی بابیان اینکه برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت برای روابط عمومی ها ضروری است و باید برنامه ریزی شود، گفت: هدف از جلسات شورا این است که کارها بر روی اصول و برنامه پیش رود و از فرصت ها استفاده شود.

وی بابیان اینکه در اسفند ماه همایشی با حضور مدیران روابط عمومی های استان برگزار می شود که بخشی از همایش با موضوع همدان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد، گفت: تبلیغ رویداد همدان ۲۰۱۸ باید بیشتر خارج از استان و فرا استانی انجام شود

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان همدان یادآور شد: مجمع عمومی روابط عمومی های استان همدان بزودی برگزار می شود.