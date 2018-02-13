۲۹۶اثر به دبیرخانه جشنواره مدل ولباس ایرانی-اسلامی ارسال شد

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین جشنواره مد و لباس ایرانی-اسلامی در استان گیلان، اظهار کرد: فراخوان این جشنواره با برگزاری نشستی با حضور طراحان، هنرمندان و رونمایی از پوستر در مهرماه امسال آغاز شد.

وی با بیان اینکه در همین رابطه کارگاه تخصصی با عنوان «نقش تخصصی رنگ در استایلینگ مدو لباس» توسط خانم حبیبی برگزار شد، افزود: در این کارگاه تخصصی ۲۰۰ نفر از طراحان مد و لباس حضور داشتند.

رئیس سومین جشنواره مد و لباس ایرانی و اسلامی گیلان با اشاره به اعلام رسمی فراخوان از رسانه های تصویری، مکتوب و مجازی، گفت: ۲۹۶ اثر در چهار بخش به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی در ادامه پوشش اجتماعی و مشاغل ویژه بانوان، پوشاک اجتماعی و مشاغل ویژه آقایان و پوشاک اجتماعی ویژه کودکان و خلاقیت ویژه برگرفته از المان های پوشاک زنان گیلان را چهار بخش این جشنواره اعلام کرد.

مصباح همچنین با اشاره به اینکه این تعداد آثار از سوی ۷۶ طراح زن و مرد به دبیرخانه ارسال شده است، تصریح کرد: این آثار توسط سه داور گیلانی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت۲۴ اثر برگزیده شد.

وی با بیان اینکه شش اثر از این ۲۴ اثر موفق به کسب بیشترین آرا از سوی داوران شد، ادامه داد: از این شش اثر در اختتامیه این جشنواره با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و سکه بهارآزادی تقدیر می شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه در روز ۱۰ اسفندماه جاری در مجتمع خاتم الانبیا رشت با حضور مسئولان برگزار می شود، یادآورشد: در حال حاضر نیز ۲۴ اثر برگزیده در سالن مارلیک این مجتمع برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

مصباح با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ بهمن ماه در این مجتمع دایر است، افزود: علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ عصر به آدرس فوق مراجعه کنند.