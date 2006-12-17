۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۴

احمدی نژاد فردا از دانش آموختگان نمونه کشور تقدیر می کند

جشن دانش آموختگان نمونه دانشگاه های سراسر کشور 27 آذر ماه همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود.

مدیر کل دانشجویان داخل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مراسم 35 دانشجوی نمونه از 60 دانشگاه و موسسه آموزش عالی تحت تابع وزارت علوم و 3 دانش آموخته نمونه از دانشگاه آزاد اسلامی تجلیل می شوند.

دکتر "حسن مسلمی نائینی" گفت : از تعداد 35 دانشجوی نمونه دانشگاه های وزارت علوم 4 نفر از دوره کاردانی، 18 نفر از دوره کارشناسی، 6 نفر از مقطع کارشناسی ارشد و 6 نفر از دوره دکتری به عنوان دانش آموخته نمونه شناخته شده اند.

مدیر کل دانشجویان داخل کشور اضافه کرد: 13 نفر از این دانش آموختگان دارای معدل های بین 19 تا 20، 15 نفر بین 17 تا 18 و 5 نفر نیز بین 17 تا 18 هستند.

وی گفت: از بین 398 پرونده ارائه شده به وزارت علوم 10 نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر هستند. علاوه بر دانشجویان نمونه وزارت علوم، دانشجویان نمونه دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت نیز معرفی و تقدیر می شوند.

این مراسم فردا ساعت 15 در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

