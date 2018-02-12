نبود آمار درست تغییرات جمعیتی موجب افزایش نرخ بیکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد جودی روز دوشنبه در آیین افتتاح ثبت احوال بخش کندوان میانه اظهار کرد: ضعف آموزش مهارت های زندگی نیز از جمله علل بروز مسائل و مشکلات اجتماعی است.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی و اطلاعات در موفقیت گفت: همه جوامع بشری برای پیشبرد اهداف خود نیازمند بهره مندی از داده ها و آمار هستند که در این زمینه اطلاعات افراد از مهم ترین نوع داده ها به شمار می رود.

مدیرکل ثبت احوال استان به تحولات صورت گرفته در زمینه اطلاعات و ثبت احوال در کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش های فراوان اطلاعات افراد به بهترین نحو به روزرسانی شده و نگهداری می شود و در سایه این به روز بودن، بخش های مختلف جامعه می توانند با مراجعه به ثبت احول به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.