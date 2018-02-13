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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۴

فرماندار سنندج:

حضور بانوان در ورزش باعث افزایش نشاط در جامعه می شود

حضور بانوان در ورزش باعث افزایش نشاط در جامعه می شود

سنندج - فرماندار شهرستان سنندج گفت: حضور بانوان در عرصه های ورزشی باعث افزایش نشاط در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور که در سالن آزادی سنندج برگزار شد، گفت: کردستان شهر بسیار شادی است و حضور شما ورزشکاران شادی بخش بیش از پیش این استان خواهد شد.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: کرد ها به مهمان نوازی مشهور هستند و امید است برای کسانی که اولین سفر به استان کردستان را تجربه می کنید ثابت شود و میزبانی شایسته ای از این عزیزان داشته باشیم.

وی افزود: استان کردستان به ویژه شهرستان سنندج دارای آثار تاریخی و فرهنگی بسیاری است که شما را به دیدن آنها دعوت خواهم کرد.

زارعی گفت: ۵۰ درصد تامین و نهادینه کردن سلامت جامعه به عهده بانوان است و باید دست کسانی را بوسید که دختران را به جامعه های ورزشی راه می دهند.

فرماندار سنندج عنوان کرد: حضور زنان در ورزش به شاد بودن جامعه و در زندگی خود نیز بسیار کمک خواهد کرد و انتظار می رود که همواره شاهد حضور بانوان در عرصه های مختلف ورزشی باشیم.

کد مطلب 4226206

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