زمان انجام مذاکره با کره شمالی بستگی به نظر پیونگ یانگ دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در خصوص مذاکره میان واشنگتن و پیونگ یانگ گفت این به کره شمالی بستگی دارد که چه زمان برای آغاز مذاکرات معنا دار و جدی با واشنگتن اعلام آمادگی کند.

گفته می شود تیلرسون این سخنان را در واکنش به اظهارات مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته در همین خصوص در روزنامه واشنگتن پست اعلام کرده بود مطرح کرده است.

تیلرسون گفت: در مورد اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص انجام احتمالی مذاکرات (با کره شمالی) و در خصوص آغاز فرآیند سیاسی، من فکر می کنم اکنون خیلی برای قضاوت زود است. همانطور که گاها اعلام کرده ایم، این واقعا به کره شمالی بستگی دارد که چه زمان تصمیم به انجام مذاکره با ما در فضایی صادقانه و معنادار بگیرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که پیش از انجام مذاکرات میان دو طرف، باید مذاکراتی اولیه در خصوص تعیین چگونگی و کیفیت چارچوب مذاکرات میان دو کشور انجام شود تا بتوان مذاکرات دوجانبه را بر اساس همان چارچوب تعیین شده آغاز کرد.

پنس گفته بود دولت ترامپ حاضر است با کره شمالی مذاکره کند.