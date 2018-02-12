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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تصادف در محور کرج-چالوس ٤ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف در محور کرج-چالوس ٤ مصدوم بر جا گذاشت

کرج - معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: تصادف در محور کرج - چالوس چهار مصدوم بر جا گذاشت.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر برخورد  سواری ریو با  پژو ۲۰۶ شش نفر حادثه دیدند.

وی محدوده این حادثه را پیچ شاه غلام اعلام کرد و گفت: چهار نفر از افراد حادثه دیده مصدوم شدند که به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.

کد مطلب 4226248

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