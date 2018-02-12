تصادف در محور کرج-چالوس ٤ مصدوم بر جا گذاشت

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر برخورد سواری ریو با پژو ۲۰۶ شش نفر حادثه دیدند.
وی محدوده این حادثه را پیچ شاه غلام اعلام کرد و گفت: چهار نفر از افراد حادثه دیده مصدوم شدند که به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.
کرج - معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: تصادف در محور کرج - چالوس چهار مصدوم بر جا گذاشت.
داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر برخورد سواری ریو با پژو ۲۰۶ شش نفر حادثه دیدند.
وی محدوده این حادثه را پیچ شاه غلام اعلام کرد و گفت: چهار نفر از افراد حادثه دیده مصدوم شدند که به مراکز درمانی شهرستان کرج منتقل شدند.
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