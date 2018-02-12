افزایش ترافیک نوروزی با ورود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوگواهینامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری رییس پلیس راهور ناجا در شصت و یکمین نشست کمیته هماهنگی اجرای طرح ویژه ترافیکی نوروز ۹۷ گفت: مهمترین مساله بعد از اجرای طرح زمستانی که پلیس با آن مواجه است تعطیلات نوروز و اجرای طرحهای ویژه عبور و مرور است.
رییس پلیس راهور تصریح کرد: پلیس با هماهنگی دستگاههای اجرایی برنامهریزی لازم برای عبور و مرور در شهرها برای خرید شب عید را انجام داده است و قرارگاه ویژه ترافیکی مستقر و تا ۱۵ فروردین ۹۷ ادامه دارد.
این مقام ارشد پلیس راهور با بیان اینکه با هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی میتوانیم عبور و مرور شهروندان را تسهیل کنیم گفت: ارتقای امنیت و آسایش در تردد از اهداف ما در اجرای این طرحهاست و با حضور همه دستگاههای امدادی و خدماتی و برنامهریزی لازم از حوادث احتمالی پیشگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که هر سال در ایام تعطیلات نوروز دنبال میکنیم ایجاد شرایط مناسبتر با تقویت تجهیزات دستگاههای امدادی و خدماتی است.
رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: برابر تدبیر سردار فرماندهی نیروی انتظامی برای اجرای طرح ترافیک نوروزی از سایر بخشهای پلیس به کمک پلیس راهور چه در معابر درونشهری و چه در برونشهری نیرو اعزام میشود تا تسهیل تردد و عبور و مرور در ایام نوروز فراهم شود.
سردار مهری با اشاره به خودروهای دوشماره گفت: افزایش تعداد خودروهای دو شماره به چرخه ترافیک اثر مهمی در ترافیک دارد و با ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تردد داشتیم. با توجه به اینکه قریب به یک میلیون و ۸۰۰ خودرو شمارهگذاری شده است و همچنین یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهینامه جدید صادر شده است پیش بینی ما این است که افزایش تردد را در ایام نوروز داشته باشیم.
سردار مهری ادامه داد: مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک آمادگی لازم برای اجرای رزمایش و چرخه ترافیک نوروزی را دارد تا با هماهنگی بیشتر بین دستگاهها تردد و عبور و مرور در جادهها تسهیل شود.
سردار مهری در بخش های دیگری از صحبتهایش با اشاره به ورود موج جدید سرما به کشور گفت: شاهد ورود یک جبهه بارشی در کشور هستیم و طبق پیشبینی سازمان هواشناسی ریزش این نزولات به صورت باران و برف در استانهای کشور تا پنجشنبه ادامه دارد. نکته قابل توجه این است که رعایت قوانین و مقررات در شرایط جوی نامساعد بیش از پیش باید انجام شود و رانندگان آماده تغییر وضعیت جوی بوده و تجهیزات و امکانات لازم را به همراه داشته باشند.
وی با اشاره به ریزش برف و باران در سراسر کشور در هفتههای گذشته گفت: در یکی دو هفته گذشته بعضا برخی هموطنان ما در جادههای کشور دچار مشکل شدند البته با توجه به میزان بارش و کمبود امکانات ما نتوانستیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.
توصیه پلیس این است که در شرایط جوی ناپایدار سرعت مطمئنه را رعایت کنند. البته سرعت مطمئنه در برف و کولاک با شرایط عادی متفاوت است و رعایت قوانین در این شرایط باید بیشتر مورد توجه باشد.
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