انجام ۹۰ هزار مورد آزمون کلرزنی آب شهرهای استان طی چهار سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صداقت در بازدید از تاسیسات آب شرب شهر مادوان افزود: کلرزنی به منظور ایمن بودن آب از ورود آلودگی های ثانویه انجام می شود.

صداقت تصریح کرد: مقدار کلر باقیمانده در شبکه توزیع باید مطابق با استاندارد بین "۰.۲ تا ۰.۸" میلی گرم در لیتر باشد و برای پایش این مقدار در شبکه باید متناسب با جمعیت هر شهر به صورت روزانه کلرسنجی انجام شود.

صداقت عنوان داشت: در صورت انحراف این مقدار از مقدار مطلوب، سریعا نسبت به بررسی کلرزنی ها و اصلاح آن اقدام می شود.

صداقت با بیان اینکه منابع تامین آب شرب شامل منابع آب زیرزمینی و سطحی به صورت مداوم مورد پایش فیزیکی شیمیایی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: عناصر فیزیکی و شیمیایی آب شهرهای استان در حد مجاز است و آزمایش فیزیکی و شیمیایی این منابع بسته به نوع و شرایط منبع معمولا به صورت دوسالانه، سالانه، شش ماهه و یا فصلی انجام می‌گیرد.