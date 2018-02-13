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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۷

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

انجام ۹۰ هزار مورد آزمون کلرزنی آب شهرهای استان طی چهار سال اخیر

انجام ۹۰ هزار مورد آزمون کلرزنی آب شهرهای استان طی چهار سال اخیر

یاسوج- مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای کهگیلویه و بویراحمد از تحقق ۹۰ هزار مورد آزمون کلرزنی آب شهرهای استان طی چهار سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صداقت در بازدید از تاسیسات آب شرب شهر مادوان افزود: کلرزنی به منظور ایمن بودن آب از ورود آلودگی های ثانویه انجام می شود.

صداقت تصریح کرد: مقدار کلر باقیمانده در شبکه توزیع باید مطابق با استاندارد بین "۰.۲ تا ۰.۸" میلی گرم در لیتر باشد و برای پایش این مقدار در شبکه باید متناسب با جمعیت هر شهر به صورت روزانه کلرسنجی انجام شود.

صداقت عنوان داشت: در صورت انحراف این مقدار از مقدار مطلوب، سریعا نسبت به بررسی کلرزنی ها و اصلاح آن اقدام می شود.

صداقت با بیان اینکه منابع تامین آب شرب شامل منابع آب زیرزمینی و سطحی به صورت مداوم مورد پایش فیزیکی شیمیایی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: عناصر فیزیکی و شیمیایی آب شهرهای استان در حد مجاز است و آزمایش فیزیکی و شیمیایی این منابع بسته به نوع و شرایط منبع معمولا به صورت دوسالانه، سالانه، شش ماهه و یا فصلی انجام می‌گیرد.

کد مطلب 4226286

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