به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری در حاشیه کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی گمرک با معاون اول رییس گمرک روسیه دیدار کرد که دو طرف در این دیدار در خصوص چگونگی اجرای کریدور سبز بین دو کشور گفت ‌و گو کردند.

رییس کل گمرک همچنین در حاشیه کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی با معاون اول وزیر گمرک چین ملاقات کرد که در این دیدار عسگری مهم ترین محورهای همکاری گمرکی ایران و چین را با توجه به موقعیت و دیدگاه توسعه کشورمان تشریح کرد و گفت: ایران خواهان گسترش همکاری ها در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده، امکان اجرایی کردن تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی، افزایش دید و بازدید متقابل برای تعیین زمینه های مهم همکاری برای کمک به فعالان اقتصادی و همچنین شناخت متقابل فعالان مجاز اقتصادی و نیز تسریع در جهت اجرای آن همکاری در زمینه مبارزه با تخلفات گمرکی و تقویت همکاری در زمینه توانمندسازی گمرکات است.

در این دیدار، طرف چینی ضمن ابراز خرسندی از حضور هیات ایرانی در این کنفرانس به خلاصه ای از همکاری های گمرکی دو کشور اشاره کرد و گفت: با موارد پیشنهادی ایران موافق و ما نیز خواهان پیگیری و تسریع در اجرای برنامه به رسمیت شناسی فعالان مجاز اقتصادی بین گمرکات دو کشور هستیم.

معاون اول وزیر گمرک چین همچنین قول داد تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن این برنامه بکارگیرد.

بر اساس این گزارش، رییس کل گمرک ایران با مدیر بین الملل گمرک هنگ کنگ در خصوص چگونگی نهایی کردن پیش نویس متن ترتیبات همکاری که بین گمرکات دو کشور تبادل شد گفت وگو کرد که طرف هنگ کنگی موضوع در حال سیر مراحل نهایی انجام تشریفات داخلی است و بزودی نتیجه برای چگونگی امضاء سند اعلام می شود.

رییس کل گمرک ایران در حاشیه کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی گمرک با رییس گمرک ژاپن نیز دیدار و گفت و گو کرد.

فرود عسگری ضمن تشکر از حمایتهای گمرک ژاپن از ایران به خلاصه ای از همکارهای گمرکی دو کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مکاتبات صورت گرفته بین گمرکات دو کشور در خصوص پیش نویس موافقت نامه کمک متقابل اداری، خواهان تسریع طرف ژاپنی در ارائه نقطه نظرات نهایی خود برای امضاء این موافقت نامه هستیم.

براساس این گزارش، رییس گمرک ژاپن نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با هیات گمرکی ایران قول مساعد داد به محض برگشت به کشورش موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

همکاری در زمینه مبارزه با تقلبات تجاری و همچنین مبارزه با مواد مخدر، همکاری های آموزشی و .... از جمله موضوعات مورد همکاری دو طرف است که در این دیدار به آنها اشاره شد.

سازمان جهانی گمرک (wco) خریدهای آنلاین و تجارت الکترونیک فرامرزی را در دنیا استانداردسازی می کند.



این موضوع مهمترین محور کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی گمرک بود که با حضور فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در پکن برگزار شد.



موضوع این سمینار تجارت الکترونیکی فرامرزی بود که در این خصوص با توجه به افزایش فزاینده خریدهای آنلاین،گمرکات کشورهای دنیا با انبوهی از بسته های کوچک با خریدارهای متفاوت و ناشناخته روبرو هستند.



بحث های مبارزه با تخلفات از جمله کالاهای جعلی، اجرای قوانین و وصول درآمد از جمله مسائل مهم گمرکات کشورهای دنیا در خصوص خریدهای آنلاین و تجارت الکترونیکی فرامرزی است.

در کنفرانس تجارت الکترونیکی فرامرزی سازمان جهانی گمرک ، ۱۲۰ هیات از گمرکات کشورهای مختلف که در حدود ۵۰ هیات در سطح رییس کل گمرکات شرکت داشتند و حدود ۳۰ هیات از سازمانهای بین المللی و بخش های خصوصی مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند.

با توجه به تنظیم پیش نویس استانداردهای مربوط به تجارت الکترونیکی فرامرزی ، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران خواستار توجه بیشتر wcoدر لحاظ کردن نیازها و انتظارات کلیه کشورهای عضو در این سند شد که توضیحاتی در این خصوص توسط رییس شورای سازمان جهانی گمرک ارائه شد.

هیات گمرک ایران متشکل از فرود عسگری رئیس کل و علیرضا امیرخانی رییس گروه دفتر همکاری های بین الملل در این کنفرانس حضور فعالی داشت.