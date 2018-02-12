به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی عصر امروز دوشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، یکی از موضوعات قابل پیگیری را مسائل مربوط به تامین اجتماعی گلخانه های استان دانست و اظهار داشت: گلخانه یعنی بهره وری و اقتصاد مقاومتی که در آن می توان با کمترین مصرف آب بیشترین تولید را داشته باشیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گلهای زینتی را از تولیدات پرمفهومی دانست که روح انسان را جلا می دهد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان کرمانشاه در تولید گل های زینتی باید این کار در اولویت قرار بگیرد.

رحیمی در ادامه به تولید نهال های مرغوب در استان تاکید کرد و افزود: اولویت اول خرید نهال از نهالستانهای استان باشد و کسانی که نهال نامرغوب خریداری کردند می توانند شکایت خود را به دفتر امور اقتصادی ارجاع دهند تا از طریق دستگاههای مربوطه پیگیری کنیم و با نهالستانهای خاطی برخورد خواهد شد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه اظهار داشت: باید سعی کنیم نهال های مرغوب در اختیار باغداران قرار دهیم تا شاهد رشد سطح باغات دیم باشیم.

وی با بیان اینکه نباید در جلسات فقط سخنران باشیم بلکه در عمل باید پیگیر مشکلات باشیم، گفت: در نظارت ها باید ابتدا کیفیت کار را تعیین کنیم.

رحیمی اذعان داشت: این شایسته نیست که در اثر کم کاری مسئولین بخش کشاورزی میوه شب عید را از استانهای مجاور خریداری کنیم در حالی که استان کرمانشاه دارای ظرفیت های بالایی برای تولید میوه است.

در ادامه این نشست به مشکلات طرح های تولید گلهای گلخانه ای و زینتی، تولید انواع نهال، احداث جایگاه دام و پروار بندی گوساله ۱۰۰ راسی بره رسیدگی شد.

گفتنی است، کلیه طرح های که در این جلسه مطرح شدند مربوط به حوزه کشاورزی بودند که طی بررسی مشکلات آنها، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: تامین اجتماعی و سایر شرکت های بیمه باید در برطرف کردن این مشکلا تمام سعی خود را به کار ببرند تا کشاورزان و دامداران بتوانند با خیالی آسوده به تولیدات با کیفیت بپردازند.