مهران بهنام فر با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر مهمترین میدانپیش رو ما در سال ۲۰۱۸ بازیهای المپیک آرژانتین است و با توجه به اینکه مهمترین مسیر کسب سهمیه برای حضور در این رقابتها، رنکنیگ جهانی است، باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهیم.

وی افزود: سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی فعال شده و نمایندگان کشورمان وضعیت خوبی در این جدول ندارند. با یک تیم بی تجربه مسیر سخت کسب سهمه را طی خواهیم کرد و به همین دلیل باید هرچه زودتر کار آماده سازی را آغاز شود.

سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان افزود: دو مرحله مسابقات کشوری در اصفهان و انتخابی تیم ملی در سنندج را با دقت تماشا کرده و نفراتی را در کنار مدال آوران به اردو دعوت کردیم. هدف ما این است که از حداکثر توان خود بهره ببریم و فکر نمی کنم کاراته کای شایسته ای در این رقابتها از چشم پنهان مانده باشد. نفرات دعوت شده در روز نخست به رقابت پرداخته و در هر وزن یک نفر در اردو باقی مانده و طی روزهای بعد و در کمترین زمان با نفرات مدال آور مبارزه کرده و بهترین ها در اردومی مانند.

وی ادامه داد: طی روزهای آینده در جلسه ای با مسئولان فدراسیون برنامه های آتی را تنظیم خواهیم کرد. بدون شک اولویت اولیه ما کسب سهمیه است و برنامه ها نیز برهمین اساس تنظیم می شود.

بهنام فر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سه وزن ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم فرصت کسب سهمیه داریم و با توجه به نداشتن رنکنیگ و فاصله زیادی برای رسیدن به مکانهای بالای جدول باید در کنار رقابتهای آسیایی ژاپن، در رقابتهای کرواسی و بلغارستان نیز حضور داشته و در هر سه میدان به مدال دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: حتی اگر در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا برسیم، نمی توانیم فاصله زیاد تا صدر جدول رنکنیگ را جبران کنیم. چرا که نفرات برتر کسب سهمیه نکرده و فقط امتیاز آنها با ضریب ۶ در جدول محاسبه می شود. در کرواسی نفرات اول و دوم وزن ۶۸- کیلوگرم به صورت مستقیم کسب سهمیه می کنند و در در دو وزن ۶۱- و ۶۸+ کیلوگرم فقط نفراتی که به نشان طلا برسند جواز سفر به آرژانتین را دریافت می کنند.

بهنام فر با اشاره به هزینه بالای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی «اوکیناوای» ژاپن اظهار داشت: باید ببنیم شرایط مالی فدراسیون اجازه اعزام هر سه تیم نوجوانان، جوانان و امید را می دهد یا خیر. هزینه حضور در این رقابتها برای هر نفر بسیار بالاست و با توجه به اینکه مسابقات همه رده های سنی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد، بعید می دانم چنین امکانی برای فدراسیون وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: همه کشورها با سرمایه گذاری بالا برای حضور در المپیک آرژانتین از مدتها قبل کار راشروع کرده اند و نباید فرصت و زمان را از دست بدهیم. چرا که مسیر بسیار سختی پیش روی ماست و باید برای طی کردن این مسیر از هر لحاظ تجهیز شویم که مهمترین بخش آن حمایت مسئولان ورزش است.