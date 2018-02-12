استقبال جبهه النصره از حملات صهیونیست ها به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صالح الحموی از سرکرده های جبهه النصره از حملات رژیم صهیونیستی به سوریه حمایت کرد.

وی که از موسسان جبهه النصره است در اظهار نظری که اوج همکاری میان صهیونیست ها و تروریست ها را در سوریه نشان می دهد گفت: حامی حملات هوایی و دریایی اسرائیل به مواضع ارتش سوریه و مراکز ایرانی در سوریه هستم.

صالح الحموی خواستار حملات بیشتر رژیم صهیونیستی به سوریه شد.

وی خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: سکوت شما درباره دخالت ایران در سوریه سبب می شود که اوضاع شما دگرگون شود برای ریشه کنی آن بشتابید.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی طی سال هایی که از بحران سوریه می گذرد حمایت آشکار و پنهان گسترده ای از تروریست های داعش و جبهه النصره دارد.