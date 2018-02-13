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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۸

طی پیامی؛

استاندار فوت ۹هم استانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت

استاندار فوت ۹هم استانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پی حادثه واژگونی اتوبوس گچساران _ مشهد و درگذشت ۹ نفر از هم استانی ها، این مصیبت را به مردم شریف استان به ویژه مردم عزادار شهرستان گچساران تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام علی محمد احمدی آمده است:حادثه دلخراش و غمناک واژگونی اتوبوس گچساران_ مشهد در کیلومتر ۷ "دیهوک به فردوس" که باعث جان باختن ۹ زائر حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) و زخمی شدن ۳۶ نفر از هم استانی های عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به همه مردم شریف استان و به ویژه مردم داغدار شهرستان گچساران و خانواده های این عزیزان به عرش سفر کرده، از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان غفران الهی و برای مجروحان این حادثه بهبودی و سلامتی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

رسیدگی فوری به مجروحان، پیگیری وضعیت حادثه دیده گان، تسریع روند انتقال پیکر جانباختگان و بررسی دقیق علت حادثه در جهت کاهش آلام خانواده های داغدار و تسکین آنان از جمله اقدامات فوری و مهمی است که باید مسئولان در اولویت قرار دهند.

کد مطلب 4226303

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