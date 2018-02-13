استاندار فوت ۹هم استانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام علی محمد احمدی آمده است:حادثه دلخراش و غمناک واژگونی اتوبوس گچساران_ مشهد در کیلومتر ۷ "دیهوک به فردوس" که باعث جان باختن ۹ زائر حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع) و زخمی شدن ۳۶ نفر از هم استانی های عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به همه مردم شریف استان و به ویژه مردم داغدار شهرستان گچساران و خانواده های این عزیزان به عرش سفر کرده، از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان غفران الهی و برای مجروحان این حادثه بهبودی و سلامتی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

رسیدگی فوری به مجروحان، پیگیری وضعیت حادثه دیده گان، تسریع روند انتقال پیکر جانباختگان و بررسی دقیق علت حادثه در جهت کاهش آلام خانواده های داغدار و تسکین آنان از جمله اقدامات فوری و مهمی است که باید مسئولان در اولویت قرار دهند.