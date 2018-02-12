تفاهمنامه همکاری ایران و ژاپن در حوزه سلامت امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهمنامه بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرجعیت ملی سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در خصوص تامین مالی تجهیزات بیمارستانی در قالب کمک بلاعوض به ارزش یک میلیارد و ۵۳۷ ین ژاپن، معادل ۵۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به امضا رسید.

این تفاهمنامه که امروز دوشنبه(۲۳ بهمن) امضا شد، مسیر را برای ورود تکنولوژی روز و نوین ژاپن به بازار ایران که منافع دو کشور را تامین خواهد کرد، باز کرده است.

پیشینه این پروژه به مذاکرات نخست وزیر ژاپن و رییس جمهور محترم ایران در مورد نحوه همکاری در بخش بهداشت و سلامت بازمی گردد.

پیرو مذاکرات انجام شده، مطالعات مقدماتی جایکا از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و براساس مطالعات انجام شده، پروژه تدوین شد.



شروع همکاری های فنی در قالب این تفاهمنامه‌ نامه براساس فرم درخواست همکاری های ارسال شده توسط وزارت بهداشت و با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید وزارت امور خارجه صورت گرفت و هدف از آن تقویت زیرساخت های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران برای تامین تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات تشخیصی تصویری و سیستم های آنژیوگرافی، به دو بیمارستان امام حسین (ع) و آرش در جهت توسعه خدمات تشخیصی زودهنگام بیماری های سرطان و قلبی،عروقی است.

ارزش مالی این تفاهمنامه، یک میلیارد و ۵۳۷ ین ژاپن، معادل۵۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که به عنوان کمک بلاعوض تامین خواهد شد.

با امضای این تفاهمنامه، دولت ایران و ژاپن نه تنها گام مهمی را در راستای تقویت دو جانبه برداشته اند، بلکه مسیر را برای ورود تکنولوژی روز و نوین ژاپن به بازار ایران که منافع دو کشور را تامین خواهد کرد، باز کرده اند.

شایان ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور مرجعیت ملی سازمان همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.