نبی الله شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور به نیروی انتظامی، موضوع تامین امنیت پیرامونی مراکز آموزشی از نظر حضور فروشندگان مواد مخدر، مورد تاکید است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی افزود: امنیت پیرامونی مراکز آموزشی براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در رابطه با موضوع مواد مخدر، برعهده نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل امنیت پیرامونی تمام مراکز آموزشی تا شعاع ۵۰۰ متر بایستی تامین شود تا خطری که در موضوع اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان را تهدید می کند کاهش یابد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد، بیان داشت: در این خصوص از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تاکید شده که در تمامی مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها حتما موضوع آموزش دانشجویان جدیدالورود در دستور کار برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گیرد.

شاه محمدی خاطرنشان کرد: همچنین مسئولان آموزش و پرورش استان نیز در مورد آگاهسازی دانش آموزان مدارس به خصوص در مقطع متوسطه دوم تمهیدات لازم را بیاندیشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: باتوجه به گستردگی جمعیت دانش آموزی و اینکه این قشر بزرگ همواره در معرض خطر اعتیاد و سوء استفاده سوداگران مرگ هستند؛ لازم است آموزش و پرورش استان در این خصوص موضوع آموزش و روشنگری را جدی تلقی کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی همچنین عملکرد انجمن معتادان گمنام را در زمینه حفظ بهبود یافتگان اعتیاد و سوق دادن آنان به سمت زندگی سالم، رضایت بخش توصیف کرد و افزود: براساس آمار اعلام شده از سوی نماینده این انجمن، در استان مرکزی به ویژه در اراک کارهای موثری از سوی این انجمن انجام شده و لازم است که تمام دستگاه ها با این آن همکاری داشته باشند، چون حضور این نهادهای مردمی، تصدی گری دولت را کاهش می دهد و نتایج مطلوبی در موضوع مبارزه با مواد مخدر به دنبال دارد.