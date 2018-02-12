راه اندازی کمیته رفع تداخلات سواحل بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: کمیته رفع تداخلات سواحل دریای خزر در بندرگز برای نخستین بار به منظور رفع مشکلات سواحل این شهرستان راه اندازی شد و در صدد هستیم تا مشکلاتی که از سال‌های گذشته باقی مانده را حل کنیم.

احمدی با بیان اینکه شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و یک شهرک صنعتی خصوصی در بندرگز وجود دارد، بیان کرد: به دنبال کاهش کارخانه‎های نیمه‎فعال و تعطیل با ارائه تسهیلات و حمایت از طریق کارگروه رفع موانع تولید هستیم.

وی افزود: تاکید استاندار گلستان به جذب سرمایه گذار بوده و تا کنون پنج طرح آماده ارائه و معرفی به کارگروه ذی صلاح داریم.

فرماندار بندرگز با بیان اینکه این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های باغداری استان به شمار می‌رود، گفت: پنج هزار هکتار باغ در بندرگز وجود دارد که بسیاری از آنها باغ مرکبات و سیاه ریشه است و برای بهبود اقتصاد باغداران باید صنایع تبدیلی بحش کشاورزی در این شهرستان افزایش یابد.

احمدی تصریح کرد: به کمبود منابع آبی در کشاوری توجه کرده‌ایم و استفاده از قنات ها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: توجه به آبزی پروری یکی دیگر از سیاست‌های ما در بندرگز بوده و اداره شیلات این شهرستان به تازگی راه اندازی شده و امیدواریم خدمات این بخش با حمایت اداره کل شیلات استان افزایش داشته باشد.

وی یادآور شد: به عقیده من مسیر اصلی کمربندی بندرگز می تواند موجب جذب گردشگر و افزایش حضور آنها در سواحل این شهرستان شود.