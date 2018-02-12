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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

دادستان قوچان عنوان کرد؛

درگیری با پیمانکار میدان ورزش قوچان سبب بازداشت دو عضو شورا شد

درگیری با پیمانکار میدان ورزش قوچان سبب بازداشت دو عضو شورا شد

دادستان قوچان گفت: درگیری دو عضو شورای اسلامی قوچان با پیمانکار طرح تقاطع میدان ورزش سبب بازداشت آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساخت تقاطع همسطح ورزش قوچان زمان بر و موجب ایجاد برخی از نارضایتی ها به خصوص در میان ساکنان محدوده طرح شده است.

وی افزود: قرار بود این طرح در ۹۰ روز کاری به اتمام برسد اما این مهم رخ نداد وبه همین دلیل چند نفر از اعضای شورای شهر به محل پروژه مراجعه و به دلایلی با مجری طرح درگیر شدند.

دادستان قوچان بیان کرد: متاسفانه در این حادثه دو نفر شامل یک مهندس و کارگر مجروح و تحت درمان قرار گرفتند و با شکایت آنها دو عضو شورای شهر بازداشت شدند.

آذری با تاکید بر رعایت حقوق مردم در اجرای طرح های عمرانی گفت: مجریان طرح های عمرانی باید حقوق مردم را رعایت کنند که نادیده گرفتن این مهم موجب پیگیری های قضایی می شود.

وی تاکید کرد: نزاع دسته جمعی جرم و اقدامی ضد فرهنگی بوده و نباید اجازه دهیم مردم  به این رفتارها تمایل پیدا کنند.
 

کد مطلب 4226327

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