درگیری با پیمانکار میدان ورزش قوچان سبب بازداشت دو عضو شورا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساخت تقاطع همسطح ورزش قوچان زمان بر و موجب ایجاد برخی از نارضایتی ها به خصوص در میان ساکنان محدوده طرح شده است.

وی افزود: قرار بود این طرح در ۹۰ روز کاری به اتمام برسد اما این مهم رخ نداد وبه همین دلیل چند نفر از اعضای شورای شهر به محل پروژه مراجعه و به دلایلی با مجری طرح درگیر شدند.

دادستان قوچان بیان کرد: متاسفانه در این حادثه دو نفر شامل یک مهندس و کارگر مجروح و تحت درمان قرار گرفتند و با شکایت آنها دو عضو شورای شهر بازداشت شدند.

آذری با تاکید بر رعایت حقوق مردم در اجرای طرح های عمرانی گفت: مجریان طرح های عمرانی باید حقوق مردم را رعایت کنند که نادیده گرفتن این مهم موجب پیگیری های قضایی می شود.

وی تاکید کرد: نزاع دسته جمعی جرم و اقدامی ضد فرهنگی بوده و نباید اجازه دهیم مردم به این رفتارها تمایل پیدا کنند.

