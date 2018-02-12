به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، بازوند استاندار کرمانشاه و معاون شرکت آبفای کشور برگزار شد. در این نشست موضوع دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه سرمایه گذاری آسیا ( مستقر در چین ) برای اجرای طرح بزرگ تصفیه فاضلاب کرمانشاه مطرح شد همچنین، استمهال وام های مردم مناطق خسارت دیده از دیگر مباحث بود که بر این اساس تمام وام ها در این مناطق استمهال می شوند.

بازوند استاندار کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: برای اجرای برنامه های پیش بینی شده در حوزه عمران و گردشگری شهری در مرکز استان ابتدا باید بحث فاضلاب شهر کرمانشاه را تعیین تکلیف و اجرا کنیم که در همین مسیر امروز به نتایج خوبی در نشست با دکتر سیف رسیدیم که مقرر شد مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات از بانک آسیایی توسعه سرمایه گذاری ویژه این طرح بزرگ دریافت کنیم؛ که این تصمیم گام بزرگی در تحقق افق پیش روی ما در توسعه ی عمران شهری کرمانشاه است.

بازوند این نشست را فرصتی مغتنم برای پی گیری موضوع مهم استمهال وام های مردم و تولیدکنندگان مناطق زلزله زده توصیف کرد و افزود: تمام وام های مردم مناطق خسارت دیده از زلزله به مدت دوسال استمهال می‌شود و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.