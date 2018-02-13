به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار معافیت مواد اولیه وارداتی کالاهای اساسی از پرداخت عوارض شد. این درخواست معافیت درباره آندسته از وارداتی است که توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری انجام می شود.

خبرگزاری مهر متن کامل نامه شریعتمداری به معاون اول رئیس‌جمهور را منتشر کرد:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

موضوع: درخواست معافیت از پرداخت عوارض موضوع تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

با سلام

احتراما با عنایت به ضرورت تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص مواد اولیه وارداتی کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های آن و ظرفیت محدود خطوط کشتیرانی داخلی، مستدعی است دستور فرمایند تا موضوع «معافیت واردات این مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری» از پرداخت ده درصد عوارض موضوع تبصره (۲)قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوبه ۱۳۷۲/۴/۲۲ با قید فوریت در دستور کار هیات محترم دولت قرار گیرد.

محمد شریعتمداری