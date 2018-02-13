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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۶:۲۶

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛

هشدار به شرکت های دارویی که «جایزه» فروش می دهند

هشدار به شرکت های دارویی که «جایزه» فروش می دهند

سخنگوی سازمان غذا و دارو، خواستار قطع شیوه های تبلیغاتی برخی شرکت های دارویی برای فروش محصولات شان شد و گفت: در غیر این صورت، با این قبیل شرکت ها برخورد خواهد شد.

دکتر کیانوش جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات نامه مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو خطاب به آن دسته از شرکت های دارویی که برای فروش محصولات خودشان تخفیف و جایزه می دهند، اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شرکت های تولید کننده آمپول «دگزامتازون»، اقدام به ارائه تخفیفات و جوایز به داروخانه ها کرده اند، این اقدام موجب کاهش کیفیت محصولات دارویی و سلب اعتماد جامعه پزشکی خواهد شد.

وی افزود: چنانچه این شرکت ها نخواهند این شیوه فروش محصولات خود را متوقف کنند، سازمان غذا و دارو وارد عمل خواهد شد و نسبت به بازنگری و کاهش قیمت این محصولات اقدام خواهد کرد.

جهانپور تاکید کرد: هرگونه تخفیفات و جوایز برای فروش دارو، خلاف نظام اخلاق دارویی است و سازمان غذا و دارو در موارد مشابه اصل را بر بالا بودن قیمت داروی مورد نظر گذاشته و آن را تعدیل خواهد کرد.

به گفته وی، در نامه مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، تعداد ۱۰ شرکت داخلی نام برده شده اند.

کد مطلب 4226358
حبیب احسنی پور

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