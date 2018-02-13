به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمپور در آستانه برگزاری سمینار دو روزه تصویربرداری زنان، اظهار داشت: تصویربرداری زنان نقش مهمی در حفظ سلامت بانوان و پیشگیری از سرطان‌های مختلف آنها از جمله سرطان سینه، رحم و تخمدان دارد. همچنین کنترل قبل بارداری، بررسی جنین و تشخیص بیماری‌های احتمالی آن با فعالیت رادیولوژیست قابل انجام است.

وی با اشاره به اینکه تصویربرداری در حوزه زنان توسط رادیولوژیست‌ها از تولد نوزادانی که قابل حیات ندارند جلوگیری کرده و در واقع این مسئله کمکی برای سلامت مادران باردار و جنین است، افزود: غربالگری بیماری‌های سینه و بدخیمی‌ها نیز با ماموگرافی، سنوگرافی و ام‌آرآی قابل تشخیص است و رادیولوژیست‌ها تلاش می‌کنند با بررسی دقیق وضعیت بیمار، بدخیمی را تشخیص تا اقدامات درمانی به صورت سریع صورت گیرد و از طول عمر بیمار کاسته نشود.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: سونوگرافی مادران باردار بسیار حائز اهمیت است و این مسئله در تشخیص ناهنجاری‌های جنینی بسیار حائز اهمیت بوده، البته اساس سونوگرافی امواج فراصوت است و ارتباطی با اشعه ایکس ندارد لذا استفاده از این روش برای مادر باردار و حتی سایر افراد هیچ ضرری ندارد.

کرمپور اضافه کرد: البته در استفاده از هر وسیله‌ای باید به برخی از فاکتورها توجه کرد، به طور مثال؛ صلاحیت حرفه‌ای فرد انجام دهنده سونوگرافی از لحاظ تئوری و علمی بسیار حائز اهمیت بوده تا با تشخیص صحیح به بیمار بتوانیم کمک کنیم چرا که در غیر این صورت تشخیص غلط درمان غلطی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بعد مالی برای بیمار واقتصاد سلامت حائز اهمیت است، گفت: هر سونوگرافی که بدون اندیکاسیون و بی‌مورد تجویز شود بار مالی بسیار سنگینی برای بیمار و بیمه‌ها داشته و سبب ضرر و زیان به سلامت کشور می‌شود.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران تصریح کرد: در یک بارداری ساده و مادر کم‌خطر، انجام ۳ تا ۵ مورد سونوگرافی در دوران بارداری کفایت می‌کند ولی متأسفانه در کشور شاهدیم که متخصصین غیررادیولوژی، سونوگرافی را در هر نوبت ویزیت انجام می‌دهند و حتی این میزان به بیش از ۱۵ مورد می‌رسد و این مسئله به دلیل انجام سونوگرافی توسط اشخاص فاقد صلاحیت علمی و تجربی است که می‌تواند تشخیص غلط و در نتیجه سقط جنین را به همراه داشته باشد.

کرمپور عنوان کرد: سونوگرافی بی‌رویه و انجام آن توسط افراد فاقد صلاحیت علمی، افزایش سقط را در کشور به همراه داشته و ضررهای شدیدی برای جنین و مادر به همراه دارد.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در کشور ما طبق قوانین موجود، هیچ متخصصی غیر از متخصصین رادیولوژی اجازه سونوگرافی، دریافت هزینه و ارائه گزارش در این زمینه را ندارند.

سمینار تصویربرداری زنان توسط انجمن رادیولوژی ایران ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ در هتل ارم تهران برگزار می شود.