مصاف صبای قم برابر گل گهر به میزبانی سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود که تیم فوتبال صبای قم در یکی از مسابقات این هفته باید در سیرجان مقابل تیم فوتبال گل گهر این شهر به میدان برود.



تیم‌های صبای قم و گل گهر سیرجان در حالی از ساعت ۱۴ امروز به مصاف هم می‌روند که در بازی رفت دو تیم که مسابقه‌ای جذاب و دیدنی هم بود دو تیم در پایان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند و صبای قم در آخرین لحظات مسابقه گل تساوی را وارد دروازه حریف و از شکست فرار کرد.



اکنون در شرایطی که صبای قم یک تیم انتهای جدولی و گل گهر سیرجان تیمی میانه جدولی در لیگ دسته اول محسوب می‌شوند جدال ۲ تیم در سیرجان برای آینده صبا جدالی بسیار مهم خواهد بود و تکلیف آینده صبا را در راه بقا یا سقوط مشخص می‌کند.



صبا با سپری کردن روزهای سخت و پرمخاطره اکنون در جمع قعرنشینان لیگ دسته اول قرار دارد و عقیده بسیاری از اهالی فوتبال در قم این است که صبا شانس بسیار کمی برای بقا در لیگ دسته اول دارد و باید خود را برای سقوط و حضور در لیگ دسته دوم از سال آینده آماده کند.



صبا هفته گذشته در انزلی موفق شد در آخرین دقایق از شکست بگریزد و برابر ملوان این شهر مساوی کند و پیش از آن هم در قم در مسابقه‌ای جذاب بازی ۳ بر صفر باخته به ایران جوان بوشهر را به تساوی کشاند اما در آخرین ثانیه‌ها یک گل دیگر دریافت کرد و ۴ بر ۳ شکست خورد.



تیم فوتبال صبای قم در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول حضور دارد و تیم‌های پانزدهم تا هجدهم جدول به دسته دوم سقوط می‌کنند و کار صبا در ۱۲ بازی پایانی برای بقا در لیگ دسته اول کاری پیچیده است که نتایج صبا در بازی‌های آینده از جمله بازی امروز در سیرجان تکلیف ادامه راه صبا را مشخص خواهد کرد.