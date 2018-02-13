اذعان کارشناس موشکی صهیونیست به قدرت پدافند هوایی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «تال عنبر» رئیس یک نهاد پژوهشی در پژوهشکده «فیشر» و کارشناس صهیونیست در امور موشکی عنوان داشت: سیستم های دفاع هوایی و ضد موشکی سوریه دقیق و پیشرفته است چرا که برای نخستین بار طی ۳۵ سال گذشته توانست یک جنگنده اسرائیلی را ساقط کند.

وی در ادامه افزود: پدافند هوایی نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دنبال جنگ در این کشور آسیب ندیده و تحت حمایت امنیتی شدید بسر برده است چرا که از مهم ترین سیستم هایی محسوب می شود که ارتش سوریه در حال حاضر آن را دارد.

این کارشناس صهیونیست تاکید کرد: روسها در عملیات پرتاب موشک که باعث سرنگونی جنگنده اسرائیلی شد نقشی نداشتند با وجود آنکه آنها سیستم موشکی اس ۳۰۰ از جمله رادارهای پیشرفته را در سوریه مستقر کردند. نخستین کشوری که در خاورمیانه به موشک های نوع SA-۵ دست پیدا کرد سوریه بود چرا که اسد پدر می خواست از لحاظ قدرت هوایی در جریان جنگ نخست لبنان برتر از اسرائیل باشد. ما در خصوص موشکهای دقیق و دور برد که قادر است جنگنده های اسرائیلی را ساقط کند سخن می گوییم.